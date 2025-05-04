Mourinho, Gelecek İçin Konuşmam Dedi

SÜPER LİG DEVİ FENERBAHÇE’DE MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ardından geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı. Mourinho, “Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz.” diyerek geleceğe yönelik değerlendirme yapmadı.

KENDİ İÇ MESELELERİMİZİ KONUŞMUYORUZ

Mourinho, “Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım.” şeklinde açıklama yaptı. Bu sözleriyle takım içindeki ilişkilerini vurguladı.

Portekizli teknik adam, “Bana ve oyunculara yapılan reaksiyonları normal karşılıyorum, bu kültürde. İşler beklendiği gibi olmadığında bu tarz tepkiler olabiliyor. Çünkü futbol bu, özellikle Türk futbolu. Bu konu hakkında kötü bir yorum yapamam.” ifadelerini kullanarak, futbol kültürü içinde taraftarın tepkilerini anlama çabasında olduğunu gösterdi.