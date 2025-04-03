Mourinho Kaç Maç Ceza Alabilir?

Futbolseverlerin merak ettiği konu, olayın ardından yaşanacak disiplin süreci ve Jose Mourinho’nun ne kadar ceza alacağıdır. Mourinho’nun kırmızı kart görmesinin ardından, PFDK’ya sevk edilmesi bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak değerlendirme ile Portekizli teknik adamın alacağı ceza netleşecek. Peki, Okan Buruk’un burnunu sıkması sonrasında Jose Mourinho kaç maç ceza alacak?

CEZA SÜRESİ GÖRE DEĞİŞECEK

Jose Mourinho, ‘sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle PFDK’ya sevk edilirse, Futbol Disiplin Talimatnamesi’ne göre 1 ila 3 maç arası ceza alacak. Ancak Portekizli teknik adam, FDT 44. maddesi kapsamındaki ‘saldırı’ nedeniyle disipline gönderilirse, 5 ila 10 maç arası men veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası alması gündeme gelebiliyor.

OLAY FİFA CAMİASINDA YANKILANDI

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 2-1 kaybettiği maçta yaşanan olay, geniş yankı buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkması dikkatleri çekti. Mourinho, bu hareketinin ardından kırmızı kart gördü ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edileceği bilgisi verildi. Disiplin Talimatı’na göre Mourinho’nun eylemi ‘sportmenliğe aykırı hareket’ olarak değerlendirilirse 1 ila 3 maç men cezası alabilir. Eğer ‘saldırı’ olarak kabul edilirse, 5 ila 10 maç men veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası söz konusu olacak. Bu olay, Mourinho’nun kariyerindeki ilk benzer durum değil; 2011 yılında Real Madrid teknik direktörlüğü yaparken, Barcelona’nın yardımcı antrenörü Tito Vilanova’ya fiziksel müdahalede bulunmuş ve 2 maçlık ceza almıştı.