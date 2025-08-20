Mourinho, Kerem’in Oynadığına Sürpriz Olmadı

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, 0-0 tamamlanan Benfica karşılaşmasının ardından medyaya açıklamalarda bulundu. Mourinho, “Kerem bugün ilk 11’de oynadı. Kerem’in transferi iptal mi oldu?” sorusuna yanıt vererek, Benfica’nın spor açısından düşündüğünü ancak ekonomik açıdan düşünmediğini belirtti. “Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem’in oynaması büyük bir sürpriz olmadı.” dedi.

TURNUVADA DENGE

Tur hakkında yorum yapan Mourinho, “Tur hala ortada. Turun bittiğini söyleyemem. Kimin favori olduğunu söyleyemem, tur dengede şu anda.” ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adam, hakemin verdiği kararlar ve oyunun gidişatı hakkında da görüşlerini paylaştı. “Kırmızı karttan sonra, oyunun son bölümlerinde hız ve dinamizm katmamız lazımdı ama bunu yapamadık. İzleyiş açısından olmasa da üst seviye bir maç oldu. Görünmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla 10 kişi kaldıktan sonra oyunu iyi idare ettiler.” şeklinde konuştu.

MAÇIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mourinho, maçı sonuçlandırarak, “İki takım için de zorlu bir maç oldu. Bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı. Bir takım kazanmak istedi ve istediğini alamadı.” sözleriyle noktaladı.