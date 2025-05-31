Mourinho, Konyaspor Maçından Sonra Açıklama Yaptı

JOSE MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Mourinho’nun bir muhabirle olan diyaloğu, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. “Bir senelik Fenerbahçe günleri nasıl geçti?” sorusuna kinayeli bir yanıt veren Mourinho, “Ligi ikinci bitirdik, hedef bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuğumuz ana kadar iyi bir hissiyattaydım. Şampiyonluğun kaçması sonrası takımın odağını toparlamak zordu. Aylarca ligde iyi mücadele ettik. Ligde bazen garip şeyler oldu, bunu tasvir edemem. Rangers maçında da başımızdan garip şeyler geçti. Genel olarak bakarsak, bu sezon hayal kırıklığı oldu.” ifadelerini kullandı.

MEDYA SORULARINA TEPKİ

Mourinho, “Puan kaybettikten sonra soruları neden küçümsedi?” sorusunu yanıtladı. “Hangi sorular?” diye sorduğunda, muhabir puan kaybı sonrası dile getirilen sorulara atıfta bulundu. Mourinho, “Spesifik örnek verebilir misiniz?” şeklindeki karşılığıyla dikkat çekti. Muhabir iç sahadaki son maçın atmosferini ve Başakşehir karşılaşmasından sonra ilk 11 ile ilgili verdiği örneği hatırlatarak, “Bunları çoğaltabiliriz.” dedi.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Jose Mourinho, “Çünkü bu soruların cevapları bariz olduğu içindi!” diyerek sözlerine devam etti. “Bir hoca yeni geldiği zaman, insanlar umutlu olur. Matematiksel olarak şampiyonluk şansınızın kalmadığı anla kıyaslarsanız, stat boş olur, tepkiler olur. Ben oyuncularımı suçlamadım, onlar insan ve profesyonel. Kötü sonuca ilk üzülen onlar. İlk gelişimle Eyüp maçı ve bugünün kıyaslarsanız normal. Siz bu soruyu sorarken nedenini biliyorsunuz.” şeklinde düşüncelerini ifade etti. Mourinho, maç sonrası yorgun oldukları için bazı unsurların daha kibar olabileceğini ekledi.