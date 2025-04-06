Mourinho, Kostic’in Kadroya Alınmamasını Açıkladı

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Mourinho, Filip Kostic’i kadroya almama nedenini açıklarken, “Bizlerin bu maça hazırlanması için 3 günü vardı. Trabzonspor’un da 3 günü vardı. Şartlar eşitti. Samsun’a karşı hazırlanmak için 2 gün vardı. O maç çok çok zorlu geçmişti. Oyuncuların bu duruma başa çıkmaları gerekiyor. Bugün çok değişiklik yaptım. Enerji değişikliğine, taze bacaklara ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Çarşamba günkü maç çok fazla enerji gerektiren bir maçtı” dedi.

KADRODAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Mourinho, kadroda bulunmayan Filip Kostic ile ilgili gelen sorulara yanıt verirken, “14 yabancımız var, kadroya 12 oyuncu yazabiliyoruz. Carlos sakattı, o yüzden kadroda olamıyordu. 1 tane oyuncuyu kadronun dışında bırakmam gerekiyordu. Hiç kolay bir karar değildi. Bu oyuncular ilk 11’de olmasa bile kadroda olmaları önemliydi. Bizim takımımızda asla ceza gibi, performans gibi sebeplerle kadroya almamak gibi bir durum olmuyor. Karar vermek gerekiyor. Bugün daha taze oyuncuya ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm için bu kararı verdim” şeklinde konuştu.

Mourinho’nun Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray derbisinin ardından Okan Buruk’un burnunu sıktığı olaya değinmemesi dikkat çekti. PFDK tarafından “saldırı”dan sevk edilen Mourinho, “sportmenliğe aykırı hareket”ten 3 maçla cezalandırıldı. Tecrübeli teknik adam bu cezasını Süper Lig’de çekmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Maçın ardından Okan Buruk’un ile hakemlerin önünde karşı karşıya gelen Mourinho, Buruk’un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmış, Buruk yerde kalmıştı. Portekizli teknik adamın yanında yer alan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk’a müdahale ederken yardım etmeye çalıştı. Mourinho, Burnuk’un ardından çok sinirlenerek çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ayrıca maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho başta olmak üzere toplam 7 isme kırmızı kart çıkardı.