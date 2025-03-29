Mourinho, Maçın Ardından Konuştu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK’ya karşı 4-2’lik galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takımın gollerini 5. dakikada Milan Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti. Bodrum FK’nın golleri ise 31. dakikada George Puşcaş ve 85. dakikada Ferdy’den geldi.

MAÇIN ÖZETİ VE MOURİNHO’NUN GÖRÜŞLERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamalarda, “Öncelikle Türk halkının bayramını kutluyorum. Tadic’i 100. maçı için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor,” ifadelerini kullandı.

Mourinho, maç hakkında, “Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum,” şeklinde konuştu.

KUPA VE LİG MAÇLARINA HAZIRLIKLAR

Jose Mourinho, özellikle kupadaki Galatasaray ve ligdeki Trabzonspor karşılaşmalarıyla ilgili olarak, “Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü maç eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç. Hafta sonu oynayacağımız maç da önemli. O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli,” diyerek, bu karşılaşmaların önemine dikkat çekti.