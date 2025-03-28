Mourinho: Maçta İlginç Bir Penaltı Oldu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK’yı 4-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takımın golleri 5. dakikada Milan Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada penaltıdan Anderson Talisca’dan geldi. Bodrum FK ise, 31. dakikada George Puşcaş ve 85. dakikada Ferdy ile karşılık verdi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN YORUMLARI

Maç sonrası Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. “Öncelikle Türk halkının bayramını kutluyorum. Tadic’i de 100. maçı için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor.” şeklinde konuştu. Mourinho, karşılaşmayı analiz ederken ise “Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu.” dedi.

ÖNEMLİ MAÇLARA DİKKAT ÇEKTİ

Mourinho, gelecek maçlarla ilgili de şunları ekledi: “Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü maç eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç. Hafta sonu oynayacağımız maç da önemli. O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli.”