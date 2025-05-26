“Mourinho, Mağlup Oyun Hakkında Konuştu.”

MAÇ ANALİZİ

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4-2’lik Hatayspor yenilgisinin ardından görüşlerini paylaştı. Mourinho, “Bugün 2 tane maç vardı. Biri 11-11’di diğeri 11’e 10’du. İlkinde rakibin şutu yoktu. Maçı domine ediyorduk ama kırmızı karttan sonra oyun değişti” dedi. İkinci yarının zor geçtiğini ifade eden Mourinho, “2-1 yapacak skoru bulabilirdik ama genç kalecimizin hatasıyla geriye düştük, sonrasında maçı kaybettik” şeklinde konuştu.

GÜVEN VE DESTEK

Mourinho, başkanıyla olan iletişimine de değindi. “Başkanımız televizyon programında kalmamı istediğini belirtti. Kendisi bana güveniyor. Bu kamuoyunda bilinen bir bilgi. Durum bu şekilde. Kendisi de bu konuda gayet netti. Aynı şeyleri birebir görüşmemizde de bana söyledi. Eğer durumda değişiklik varsa bana bir şey söylenmedi” ifadelerini kullandı.

SON MAÇ HAZIRLIĞI

Fenerbahçe, ligin son haftasında Konyaspor’u evinde ağırlayacak.