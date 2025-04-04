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Mourinho, Marka Haklarını Yeniden Kazandı

CHELSEA, MOURINHO MARKASINI YENİLEMİYOR

Chelsea, Mourinho markasının lisansını yenilemedi. Bu durum, Mourinho’nun isminin marka hakkını yeniden kazandığı anlamını taşıyor. 20 yıl boyunca Chelsea, mağazalarında Jose Mourinho markasıyla atkı, rozet, kupa ve poster gibi ürünler sattı. Roman Abramovic’in fikri olan bu anlaşma sebebiyle Mourinho, kendi adıyla herhangi bir ürün pazarlayamıyordu.

ANLAŞMANIN SONU VE ETKİLERİ

Bu anlaşma, Portekizli teknik adamın daha önce ve sonrasında görev yaptığı takımlar için de önemli sonuçlar doğurdu. Inter, Real Madrid, Tottenham, Manchester United ve Roma gibi kulüpler, Mourinho ürünlerini satışa sunamıyordu. Chelsea’nin lisansı yenilememesiyle bu durum, Mourinho’nun isminin marka hakkının kalıcı olarak kendisine devredilmesi anlamına geliyor.

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