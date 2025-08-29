Mourinho’nun Ayrılığı Resmi Olarak Açıklandı

MOURINHO’NUN DURUMU GÜNDEMDE

Sosyal medyada Mourinho’nun durumu hakkında birçok tartışma yürütülürken, Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada yalnızca “karşılıklı yolların ayrıldığı” ifadesi dikkat çekti. Bu durum, “Mourinho kovuldu mu?” sorusunu daha da alevlendirdi. Basına verdiği demeçlerde istifa sinyali vermemesi ise durumu daha karmaşık hale getiriyor. Mourinho’nun ayrılma şekli henüz netlik kazanmıyor ama mevcut açıklamalar, onun kendi isteğiyle ayrılmadığını gösteriyor.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. Mourinho bu süreçte toplam 62 maça çıkarak 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Portekizli teknik adam, 2.02’lik bir puan ortalaması elde etti. Kulübün resmi sitesinde yapılmış açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.