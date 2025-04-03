Mourinho’nun Buruk’a Saldırısı Tartışma Yarattı

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇINDA TARTIŞMALARA NEDEN OLAN OLAY

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, dünkü karşılaşmada Fenerbahçe, Galatasaray’a 2-1 yenilerek kupadan elendi. Maçın ardından yaşanan gerginlikler, dünya çapında dikkat çekti. Jose Mourinho, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkarak, Kadıköy derbisinde tartışmalı anlar yarattı. Peki, Mourinho bu hareketi nedeniyle saldırı maddesinden mi sevk edilip edilemeyecek?

MOURINHO’NUN MÜDAHALESİ VE TEPKİLER

Karşılaşmanın ardından, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Okan Buruk’un yanına giderek onun burnunu sıktı. Bu müdahale sonrasında Buruk, yerde kaldı. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi Ülker Stadı’nda 2-1’lik skorla mağlup etti. Maç esnasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Özellikle maçın 85. dakikasında iki yedek kulübesi arasında çıkan tartışma, hakem Cihan Aydın’ın sahaya polis güçlerini çağırmasına neden oldu ve oyun durduruldu.

MAÇ SONU GELİŞMELER VE AÇIKLAMALAR

Maçın sonunda, Mourinho’nun Buruk’a yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü. Ancak, Mourinho’nun bu müdahalesi nedeniyle saldırı maddesinden sevk edilip edilmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şimdi gözler PFDK’nın (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) yapacağı sevk süreçlerine çevrildi.