Mourinho’nun Buruk’a Şok Müdahalesi

MAÇIN SONUNDAKİ GERGİNLİK

Galatasaray, deplasmanda 2-1’lik skorla yarı finale yükselirken, maçın 87. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın oyundan çıkıp yedek kulübesine geçmesiyle ortalık karıştı. İki takımın oyuncuları ve kulübeleri arasında çıkan arbede nedeniyle güvenlik güçleri sahaya girip durumu kontrol altına almaya çalıştı. Maç bir süre durakladı ve hakem Cihan Aydın, uzatmalara tam 11 dakika ekledi. Gerginlik sırasında Galatasaray’dan Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe’den ise Mert Hakan Yandaş ve yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

MOURINHO’DAN ŞOK MÜDAHALE

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kritik bir an yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yanına gidip burnunu sıktı. Bu çirkin hareketle dengesini kaybeden Buruk yere düştü. Şaşkınlık içinde ayağa kalkan Buruk, bu duruma sinirle tepki verince, Mertens, Frankowski ve Galatasaray teknik ekibi onu sakinleştirmekte zorlandı. O anlar kameralara yansıdı ve olay, dünya basınında geniş bir yankı buldu.

GALATASARAY’DAN SERT TEPKİ

Galatasaray Kulübü, maç sonrası resmi sosyal medya hesabından Mourinho’nun hareketine karşı sert bir tepki gösterdi. “Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!” ifadelerinin yer aldığı paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarları oldukça öfkelendirdi ve kısa sürede büyük etkileşim elde etti.