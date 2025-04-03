Mourinho’nun Cezası Ne Kadar Olur?

MOURINHO’NUN HAREKETİ SONRASI KIRMIZI KART

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy’de Galatasaray’a 2-1 yenildikleri Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının ardından rakip teknik direktör Okan Buruk’un burnunu sıkmasıyla dikkat çekti. Bu hareketin ardından hakem Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Mourinho’nun sergilediği bu eylemin ardından alacağı ceza, hareketin niteliğine bağlı olarak değişiyor. Eğer bu durum “sportmenliğe aykırı” olarak değerlendirilirse, 1 ila 3 maç cezası alması söz konusu olabiliyor. Ancak hareket “saldırı” olarak kabul edilirse, ceza 5 ila 10 maç men veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti şeklinde olabilir.