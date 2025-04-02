Mourinho’nun Cezası PFDK Sonrası Belirlenecek

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇININ GERGİN SONU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, evinde Galatasaray’ı ağırladı. Karşılaşmanın son anları oldukça gerilimli geçti. Fenerbahçe’nin teknik sorumlusunun, Galatasaray’ın teknik sorumlusuna gerçekleştirdiği bir saldırı dikkat çekti. Jose Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıktıktan sonra, bu durumun cezası hakkında tartışmalar başladı. Acaba Mourinho, bu davranışından dolayı ceza alacak mı, alacaksa ne kadar süre ceza süreçleri devam edecek?

GERGİNLİK ARTIKTAN SONRA DEVAM ETTİ

Maçın son düdüğüyle birlikte, iki takımın yedek kulübesi arasında da bir gerginlik yaşandı. Bitiş düdüğünün ardından Jose Mourinho, Okan Buruk’un yanına doğru hareket etti ve burnunu sıktı. Bu olayın hemen ardından Okan Buruk yere düşünce, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, deneyimli teknik adamı yerden kaldırmak için yanına gitti. Mourinho’nun bu eyleminin ardından, Okan Buruk’un burnuna müdahale etmesi nedeniyle alacağı ceza, PFDK’nın kararları doğrultusunda netleşecek.