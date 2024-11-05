“Mourinho’nun Eşsiz Tavırları Ve Başarıları”

JOSE MOURINHO’NUN TRABZON DEPLASMANI PERFORMANSI

Mourinho, Trabzon’daki maçta gerek saha içindeki performansı gerekse saha dışındaki davranışlarıyla dünya genelinde dikkat çekti. Maçın son anlarında gelen galibiyet golü sonrası yaşadığı coşku, ekranlarda birçok kez yansıtıldı.

MOURINHO’NUN TÜRK FUTBOLUNA GÖSTERDİĞİ İLGİ

‘Özel biri’ olarak bilinen Mourinho’nun Türk futboluna dair yaptığı açıklamalar da geniş bir yankı buldu. Bu yorumları futbolseverlerin ilgisini çekti ve sosyal medyada sıkça paylaşıldı.