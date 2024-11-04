Mourinho’nun Fenerbahçe Macerasındaki Sansasyonel Anları

MOURİNHO’NUN ETKİSİ BÜYÜK

Fenerbahçe’deki kariyerinin başlangıcında olmasına rağmen, söylemleri ve tepkileriyle saha içi ve dışındaki davranışları onu ülke ve dünya gündeminin önemli bir figürü haline getiriyor. Süper Lig’deki Antalyaspor karşılaşmasında ‘laptop’ tepkisiyle dikkat çeken Mourinho, Trabzonspor deplasmanında aldığı son dakika galibiyeti sonrası yaşadığı coşkuyla yeniden manşetlerde yer aldı.

GALİBİYET GOLÜNDEKİ SEVİNCİ

Amrabat’ın galibiyet golüyle büyük bir mutluluk yaşayan Mourinho, sahada coşkusunu gizleyemedi. Saha içine doğru koşarak kayma girişiminde bulunurken, öğrencileriyle birlikte çocuklar gibi sevinç yaşadı. Bu unutulmaz anlar, bir kez daha dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.