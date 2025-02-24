Mourinho’nun Galatasaray Deplasmanındaki Zafer Arayışı

JOSE MOURINHO GALATASARAY’A KARŞI ZAFER İSTİYOR

Fenerbahçe’nin efsane Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Galatasaray’a karşı deplasmanda mücadele eden Mourinho, bu defa bütün gücüyle zafer peşinde koşuyor. Real Madrid ve Chelsea ile daha önce karşı karşıya gelen Mourinho, Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak tarih yazmayı hedefliyor.

MOURINHO’NUN GALATASARAY’A KARŞI GEÇMİŞİ

Jose Mourinho, Galatasaray’a karşı deplasmanda henüz galibiyet elde edemedi. 9 Nisan 2013’te Real Madrid ile 3-2 kaybetmiş ve 26 Şubat 2014’te Chelsea ile 1-1 berabere kalmıştı. Ancak bu kez her şeyin farklı olabileceği öngörülüyor. Mourinho, Galatasaray’ı kendi sahasında mağlup edip hem istatistikleri alt üst etmeyi hem de puan farkını 3’e indirmeyi planlıyor.

Son haftalarda bu maçı kafasında işlemiş olan Mourinho’nun her detayı titiz bir şekilde planladığı belirtiliyor. Tüm Fenerbahçe taraftarı, Mourinho’nun zafer yürüyüşünü heyecanla takip edecek. Aslan’ın ininde kopacak bu mücadele, tarihe geçmeye aday bir karşılaşma olarak dikkat çekiyor.