Mourinho’nun Olaylı Maç Sonrası Açıklamaları

FENERBAHÇE DEPLASMAN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan’ın kararlarıyla gündeme geldi. Ayrıca Jose Mourinho’nun saha içindeki davranışları ve maç sonu açıklamaları da dikkat çekti. Spor yazarları, Mourinho ve Atilla Karaoğlan hakkında çarpıcı eleştirilerde bulundu.

MOURINHO’NUN TARTIŞMALI AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, “Bana burayı tam anlatmamışlar. Bilseydim gelmezdim. Görüntüleri hesabımda paylaşacağım. Dünyada 5 milyon kişi izlesin…” şeklindeki sözleriyle dikkat çekti. Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Mourinho’nun hareketlerinin önceden kendisine anlatıldığını ve eğer sahaya Dalyan seyircisinin yaptığı gibi yine tahrik edilseydi kötü sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Ayrıca, Mourinho’nun Türk futboluna zarar verdiğini söyleyerek, “Mourinho en az 2 kez kırmızı görmeliydi” ifadesini kullandı.

AHMET ÇAKAR’DAN KESİN YARGILAR

Ahmet Çakar, Mourinho’yu kibirli ve terbiyesiz biri olarak nitelendirerek, “Şartlar ne olursa olsun oyunun kuralını oynuyor. Oyun kuralları hep ahlaklı değil tabi” dedi. Çakar; Mourinho’nun taraftarı tahrik eden hareketlerinin ve genç bir futbolcuya küfür etmesinin onun karakterini ortaya koyduğunu ifade etti. “Onun için amaca ulaşmakta her şey mübah. Kesinlikle kötü bir insan, kibirli bir insan” şeklindeki eleştirileriyle dikkat çekti.

MOURINHO’NUN DAVRANIŞLARI VE ETKİLERİ

Ömer Üründül, Mourinho’nun beyanatlarının şaşırtıcı olmadığını belirterek, “Zaten genlerinde bu tip çıkışlar alışılmış bir tablo” yorumunu yaptı. Fatih Doğan ise Mourinho’nun son dönemlerdeki performansını değerlendirerek, “İşte tanıdığımız Mourinho” dedirttiğini ifade etti. Bülent Timurlenk ise Mourinho’nun Türk futboluna yönelik eleştirilerini bir müstemleke valisi gibi yapmak arasında büyük bir fark olduğunu vurguladı.

HAKEMLER VE TFF’YE ELEŞTİRİLER

Oğuzhan Çakır’ın maçta etkili olduğuna dikkat çeken Levent Tüzemen, “Bu maça Oğuzhan Çakır’ın atanması, MHK’nin büyük bir gafletidir” diyerek eleştirilerini yöneltti. Ahmet Çakar ise, “Eğer TFF, Atilla Karaoğlan’ın bugün lisansını iptal etmezse hakkımı helal etmem” ifadesiyle durumun ciddiyetine vurgu yaptı. TFF ve MHK’nın eksik yönetimlerinin ve hakemlikteki yapının eleştirilmesi gerekiyor.