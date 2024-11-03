“Mourinho’nun Paylaşımı Efsanevi Gülüşler”

TRABZONSPOR MAÇINDA PENALTI İDDİASI

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Teknik Direktör Jose Mourinho, maçın sonunda penaltı bekledikleri pozisyonu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında, “İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi.” sözlerine yer verdi. Ancak daha sonra bu paylaşımını sildi.

YEREL LİGİN TANINMASI İÇİN GÜÇLÜ MESAJ

Mourinho maç sonu yaptığı açıklamalarda, “Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra’da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu Instagram’a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir.” diyerek, yerel ligin uluslararası tanınmasına dair güçlü bir mesaj verdi.