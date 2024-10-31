Mourinho’nun Sakatlığı Fenerbahçe’yi Üzdü

FENERBAHÇE’DE HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı önemli maçın hazırlıklarına hızla devam ediyor. Sarı lacivertliler, zorlu rakibiyle 3 Kasım Pazar günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadelenin hakemliğini Oğuzhan Çakır üstlenecekken, yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olarak belirlendi.

MOURINHO’YA ŞOK SAKATLIK

Fenerbahçe’nin Trabzonspor karşılaşması öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’nun idmanda sakatlandığı bilgisi alındı. A Spor muhabiri Erdem Akbaş’ın aktardığına göre, 61 yaşındaki hocanın bir futbolcunun kendisine çarpması sonucu ayağında bir sakatlık meydana geldiği belirtildi. Mourinho’nun idmana sekerek katıldığı gözlemlendi.

Fenerbahçe, bu zorlu maç için hazırlıklarını sürdürürken, takımın başındaki bu durum taraftarlar arasında endişe yarattı. Maç öncesi takımın dinamiklerini etkileyebilecek bu tür gelişmeler, sarı lacivertlilerin performansını doğrudan etkileyebiliyor.