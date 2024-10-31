Mourinho’nun Sırtını Döndüğü Yıldız Gidiyor

TRANSFER DÖNEMİ YAKLAŞIYOR

Ara transfer dönemi yaklaşırken, Fenerbahçe’de takımdan ayrılacak oyuncular belirginleşiyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho’nun forma şansı vermediği bir ismin ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı aktarılıyor.

FENERBAHÇE’NİN PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig’de 3. sırada bulunan Fenerbahçe’de gelişmeler hızlanıyor. Sarı lacivertli ekip, şu ana kadar ligde çıktığı 9 karşılaşmada toplamda 20 puan topladı. Kanarya, 6 kez galip gelirken 1 kez yenildi ve 2 beraberlik aldı. Jose Mourinho yönetimindeki takım, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kalıyor. Bu sezon şampiyon olma hedefi doğrultusunda Fenerbahçe, ocak ayındaki transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Yönetim, bu bağlamda transfer listesini oluşturmaya başladı.

AYRILIK HABERLERİ

Öte yandan, Fenerbahçe’de yeni transferlerden çok, gidecek oyuncular da merak ediliyor. Bu bağlamda, sürpriz bir isimle yolların ayrılacağı bilgisi gündeme geldi. Jose Mourinho’nun savunmada tercih etmediği Samet Akaydin’le ocak ayında yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Takvim’in haberine göre, bu sezon sadece Samsunspor maçında 14 dakika süre alan 30 yaşındaki savunmacıya, Süper Lig ekipleri ve bazı yabancı kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi.