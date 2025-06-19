Mourinho’nun Tahmini Gerçekleşti, Koç Açıkladı

MOULINHO’NUN ÖNGÖRÜSÜ GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun kulüp için yaptığı öngörülerin doğru çıkması dikkat çekti. Kulüp başkanı Ali Koç, sponsorluk imza töreni sırasında, Mourinho’nun göreve geldiği günlerde verdiği bir tahminin gerçekleştiğini açıkladı.

SPONSORLUK TEKLİFİNİN GELİŞİ

Ali Koç, “Jose Mourinho geldiği ilk günden beri – Adidas’la olan kuvvetli ilişkilerinden dolayı- bize Adidas’tan geri çeviremeyeceğimiz bir teklif geleceğini ifade etmişti” dedi. Koç, Mourinho’nun bu tahmininin gerçekleşmesinin ardından bu durumu paylaştı ve Mourinho’nun öngörüsünün doğruluğunu vurguladı.