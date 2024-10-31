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Spor

“Mourinho’nun Trabzonspor İçin Planları Neler?”

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FENERBAHÇE’NİN MAÇ TACTİĞİ MERAK KONUSU

Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda kritik bir müsabakaya çıkacak Fenerbahçe’de, teknik direktör Jose Mourinho’nun Karadeniz ekibi karşısında kullanacağı 11 ve oyun stratejisi büyük bir merak uyandırıyor. Galatasaray’ın bu hafta ‘bay’ geçmesi nedeniyle puan farkını kapatmak isteyen sarı-lacivertlilerin, forvet, defans ve orta sahada kullanacağı diziliş senaryoları dikkat çekiyor.

TEK FORVET STRATEJİSİNE DÖNÜŞ MÜMKÜN

Bodrum FK karşısında Edin Dzeko ve En-Nesyri’yi yan yana oynatarak çift forvet taktiğini deneyen Mourinho’nun, Trabzonspor maçı için yeniden tek forvete dönmesi olası görünüyor. Son iki maçta 2 gol atan En-Nesyri, forma giyme ihtimali artan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

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