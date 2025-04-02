Mourinho, Okan Buruk’un Burnunu Sıktı

SON DAKİKA GELİŞMELER

Maçın sonlarına yaklaşırken Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu olay, zaten gergin bir atmosferde olan derbiyi iyice alevlendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere göre, Mourinho’nun Okan Buruk’a karşı sergilediği beklenmedik tavır, saha kenarında kısa bir şaşkınlık yarattı.

TEPKİLER VE GERGİNLİK

Okan Buruk’un bu müdahale sonrası yere düştüğü ve duruma tepki gösterdiği kaydedildi. Yaşanan bu olay, maçın heyecanını gölgede bırakırken, iki teknik adam arasındaki gerginlik tekrar gündeme geldi. Daha önce sözlü tartışmalarla dikkat çeken Mourinho ve Buruk arasındaki bu fiziksel temas, taraftarlar ve spor camiasında çeşitli tepkilere yol açtı.

DISIPLIN KURULU MERAK KONUSU

Henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bu anın Türkiye Futbol Federasyonu’nun disiplin kurulunda nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.