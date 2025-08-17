Mourinho, Oyun Kurmada Zorlandık Demedi

MAÇ SONUCU VE TAHMİNLER

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geldiği mücadele, 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Maçın son dakikalarında Fenerbahçe’den Talisca, 90+4. dakikada penaltı atışını değerlendiremeyerek önemli bir fırsatı kaçırdı. Bu sonuçla sarı lacivertliler, lige 1 puanla giriş yaptı.

MOURINHO’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı değerlendirmelerde dikkat çekici ifadeler kullandı. Yayıncı kuruluşun muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” şeklindeki tespitine Mourinho, “Katılmıyorum.” yanıtını verdi. Portekizli teknik adam, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.”