Mourinho PFDK’ya Sevk Edildi. Saldırı Nedeniyle Cezalandırılabilir

PFDK FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ SONRASI SEVK KARARLARINI AÇIKLADI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası derbisinin ardından yaptığı değerlendirme sonucu sevk kararlarını duyurdu. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a yönelik ‘saldırı’ iddiası nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

DERBİDE SEVK EDİLEN İSİMLER VE GEREKÇELERİ

Fenerbahçe’den Jose Mourinho (saldırı), Fred (hakaret), Mario Branco (talimatlara aykırı hareket), Mert Hakan Yandaş (saldırı), Sandro Zufic (sportmenliğe aykırı hareket) ve Salvatore Foti (hakaret) sevk edildi. Galatasaray’dan ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay (saldırı) PFDK’ya sevk edilen isimler oldu. Her iki kulüp de çirkin tezahürat, saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle sevk edildi.

BEKLEYEN CEZALAR VE MADDELER

Saldırı (Madde 44) nedeniyle sevk edilen Jose Mourinho, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Kerem Demirbay için 5-10 maç arası ceza bekleniyor. Hakaret (Madde 41) nedeniyle sevk edilen Fred için ise 3-7 maç arası ceza öngörülüyor.

TFF’NİN AÇIKLAMASINDA YER ALAN DETAYLAR

TFF’nin yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle 52. maddesi uyarınca, ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13 ve 14. maddeleri uyarınca ve ‘5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY VE DİĞER KULÜPLERİN SEVK KARARLARI

Galatasaray için yapılan açıklamada, “Galatasaray A.Ş. Kulübü’nün aynı müsabakadaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle 53. madde, ‘saha olayları’ nedeniyle 52. madde ve ‘4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle 40. madde uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi. Ayrıca Beşiktaş ve Göztepe’nin de farklı gerekçelerle PFDK’ya sevk edildiği bildirildi.