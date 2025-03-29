Spor

Mourinho Rahat Galibiyeti ve Penaltıyı Yorumladı

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FENERBAHÇE DEPLASMANDA GÜLDÜ

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK’yı deplasmanda 4-2 yenmeyi başardı. Sarı-lacivertli takımın gollerini Milan Skriniar (5. dakika), Oğuz Aydın (32. dakika), Sebastian Szymanski (36. dakika) ve Anderson Talisca (45. dakika penaltı) attı. Bodrum FK’nın golleri ise George Puşcaş’tan (31. dakika) ve Ferdy’den (85. dakika) geldi.

JOSE MOURINHO’DAN BEYANATLAR

Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, önemli açıklamalarda bulundu. “Öncelikle Türk halkının bayramını kutluyorum. Tadic’i de 100. maç için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor.” dedi. Maçın seyrine yönelik de, “Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ MAÇLAR BEKLENİYOR

Jose Mourinho, önümüzdeki maçlarla ilgili de şu düşünceleri paylaştı: “Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü maç eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç. Hafta sonu oynayacağımız maç da önemli. O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli.”

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