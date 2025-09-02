Mourinho, Rus Kulüpleriyle Görüşüyor

SÜPER LİG DEVİNDEN ŞAŞIRTAN İDDİA

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Euro Football’da yayımlanan habere göre, Mourinho, çeşitli aracılar aracılığıyla birkaç Rus kulübüyle ön görüşmeler gerçekleştirdi. Mourinho’nun Rusya’da çalışmaya istekli olduğu ve en az iki yıllık bir sözleşme talep ettiği ifade ediliyor.

Aynı haberde, Mourinho’nun bu kulüplerden teknik ekibiyle birlikte yıllık 20 milyon euro garanti ücret istediği iddia ediliyor. Fenerbahçe ile 2 Haziran 2024 tarihinde resmi sözleşme imzalayan Mourinho, yaklaşık 15 ay süresince kulüpte görev yaptı. Sarı-lacivertli ekipte toplamda 36 maça çıkan 62 yaşındaki teknik direktör, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.