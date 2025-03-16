Mourinho: “Şampiyonluk Şansımız Devam Ediyor”

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmadan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho, takımlarının şampiyonluk şansı üzerine de görüşlerini paylaştı.

MAÇ ANALİZİ VE OYUNCU PERFORMANSI

Portekizli teknik adam, “Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük” diye ifade etti. Oyuncularının azimle ve kararlılıkla mücadele ettiğinin altını çizen tecrübeli teknik direktör, “İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ben vardım ya da Livakovic, hiç fark etmezdi” dedi.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI ÜZERİNE

Mourinho, “Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyor mu?” sorusuna “Evet. Şampiyonluk şansımız devam ediyor” yanıtını vererek umutlu olduklarını belirtti.