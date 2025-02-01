Mourinho Seçimini Yaptı: Fenerbahçe Kadrosu Belirlendi

FENERBAHÇE, ANDERLECHT İLE YÜKSELİYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin Son 16 Play-Off Turu’nda Belçika’nın Anderlecht ekibiyle karşılaşacak. Ancak UEFA’nın belirlediği kurallar doğrultusunda takımlar, devre arasında gerçekleştirdikleri transferlerden yalnızca 3 oyuncuyu Avrupa listesine ekleyebiliyor. Fenerbahçe’nin teknik heyeti, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Milan Skriniar ve Diego Carlos’un listeye eklenmesine karar verdi. Ayrıca, sol bekteki alternatif eksikliğini gidermek için Filip Kostic de kadroya dahil edildi.

KOSTIC KADRODA

Sezonun başında UEFA listesine yazılmayan Filip Kostic, Mourinho’nun almış olduğu kararla listeye dahil edildi. Bu hamleyle birlikte kadroya yalnızca 2 oyuncu daha eklenme hakkı kaldı. Deneyimli teknik direktör, Anderlecht ile oynanacak olan karşılaşmada sol bekte alternatifsizlik yaşamamak için Kostic’i kadroya almayı tercih etti.

SAVUNMA GÜÇLENİYOR

Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki önemli hamlelerinden biri olan Milan Skriniar ve Diego Carlos, UEFA listesine eklenen isimler oldu. Mourinho’nun Avrupa Ligi’nde sağlam bir savunma oluşturabilmek için bu iki oyuncuyu tercih ettiği aktarıldı.

TALISCA UEFA KADROSUNDA YOK

Taraftarın merakla beklediği isimlerden Anderson Talisca ise UEFA kadrosuna dahil edilmedi. Brezilyalı yıldızın maç eksiği bulunduğu ve fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olmadığı bilgisi alındı. Mourinho’nun Talisca’yı Süper Lig’de kullanmayı planladığı, Avrupa Ligi’nde ise değerlendirmeyeceği bilgisini verdi.

FENERBAHÇE’NİN UEFA KADROSU NETLEŞTİ

Listeye eklenen 3 yeni isim:

– Filip Kostic

– Milan Skriniar

– Diego Carlos

Anderson Talisca UEFA listesinin dışında kaldı. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde sergileyeceği performans ise merakla bekleniyor.