Mourinho: ‘Sistemi Çok İyi Biliyorum’

BİREYSEL PERFORMANSLARIN ÖNE ÇIKMASI

Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit’i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularının performanslarını değerlendirdi. “Çok mutluyum ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Tadic, Fred ve Becao gibi genelde ilk 11’de oynayan isimler, bugün profesyonelliklerini bir kez daha kanıtladılar ve örnek bir performans sergilediler” diyen Mourinho, öne çıkan oyunculara dikkat çekti.

AZ SÜRE ALAN OYUNCULARIN BAŞARISI

Mourinho, az süre alan ve genellikle forma şansı bulamayan Yusuf, Cenk, Bartuğ ve Levent gibi oyuncuların da başarı gösterdiklerini belirtti: “Aynı şekilde, az süre alan veya genelde forma şansı bulamayan Yusuf, Cenk, Bartuğ ve Levent gibi oyuncular da bugün çok iyi bir performans gösterdi. Onlar adına da oldukça mutluyum.” Ancak teknik direktör, bu oyunculara daha fazla süre veremediği için üzgün olduğunu ifade etti.

GENÇ OYUNCULARA VURGU

Son olarak, genç oyunculara olan memnuniyetini dile getiren Mourinho, takıma katkı sağlayan tüm futbolculara teşekkür etti. “Bu oyunculara hak ettikleri kadar süre veremediğim için kendimi kötü hissediyorum, çünkü kesinlikle daha fazlasını hak ediyorlar. Ayrıca genç oyuncularımız adına da mutluyum” şeklinde konuştu.