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Spor

Mourinho Sörloth’u Bizzat Talep Ediyor

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FENERBAHÇE’NİN TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca transferlerinden sonra çalışmalarını hızlandırıyor. Sarı-lacivertli takım için önemli bir iddia dolaşıma girdi. Bir süredir Beşiktaş ile ilişkilendirilen Alexander Sörloth’un Fenerbahçe ile de anıldığı öne sürülüyor.

MOURINHO’NUN TALEBİ

José Mourinho’nun, Alexander Sörloth’u bizzat istediği belirtiliyor. Bu durum, Fenerbahçe’nin transfer hedefleri arasında Sörloth’un da olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe, transfer döneminde hareketli günler yaşıyor ve yeni isimlerle kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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