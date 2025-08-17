Mourinho, Takımın Zorlandığını Açıkladı

MAÇ SONUCU VE PERFORMANS ANALİZİ

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe mücadelesi, 0-0 sona erdi. Bu karşılaşmada Fenerbahçe, 90+4. dakikada Talisca’nın penaltı atışını kaçırmasıyla önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Bu sonuçla sarı lacivertli ekip lige 1 puanla başladı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMELERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmelerde, yayıncı kuruluşun muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” ifadesine “Katılmıyorum.” diyerek yanıt verdi. Mourinho, “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.” ifadelerini kullandı.