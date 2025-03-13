Mourinho, Talisca Tercihini Açıkladı

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, İskoç ekibi Rangers ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi önemli bir röportaj verdi. İlk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe’de Mourinho, “Yapmamız gereken şey, son saniyeye kadar savaşmak ve pes etmemek. Bu maçlarda atılan ilk gol psikolojik olarak çok önemli oluyor” dedi. Ayrıca, takımının değişiklikler yaptığını belirten teknik adam, rakiplerinin daha defansif oynamasını beklediklerini ifade etti. “İlk maçta da bunu yaptılar, bizi kontra ataklarla cezalandırdılar” şeklinde konuştu.

DİEKO YERİNE TALISCA NEDEN

Mourinho, Edin Dzeko yerine Anderson Talisca’yı ilk 11’de tercih etme sebebini de açıkladı. Portekizli teknik direktör, “Bugün benim umduğum şey daha etkili oyun sergilemek ve gol yememek. Elimizde uzaktan şut konusunda en iyi oyuncu ile başlayacağız, o da Talisca” dedi. “Onlar savunma odaklı oynayacaklar ve bu savunmayı kırmanın bir yönü de uzaktan şutlardır. Bu anlamda en etkili oyuncularımızdan biriyle maça başlayacağız” ifadeleri ile tercihinin nedenini net bir şekilde ortaya koydu.

MAÇTAN BEKLENTİLER

Mourinho, maçta minimum iki farkla kazanmaları gerektiğini ve daha iyi bir defansif performans sergilemeleri gerektiğini vurguladı. Takımının mental durumuna dikkat çekerek, “Son saniyeye kadar savaşmak ve pes etmemek” gerektiğini hatırlattı. Bu önemli röportaj, takımın maç öncesindeki motivasyonunu artırmayı hedefliyor.