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Mourinho UFC Etkinliğinde İlgi Çekti

JOSE MOURINHO’NUN UFC ETKİNLİĞİNDEN GÖRÜNTÜLERİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Londra’da gerçekleşen Ultimate Fighting Championship (UFC) etkinliğini O2 Arena’da izledi. Birçok ünlü ismin katıldığı bu organizasyonda, Portekizli teknik adama yöneltilen bir soru geceye damgasını vurdu. Mourinho, etkinlikteki dikkat çekici ilgisiyle dikkat çekti.

VIDEO VIRAL OLDU

UFC’nin sosyal medya ekibi, bir müsabakadan önce Mourinho’ya düşüncelerini ve tahminini sordu. Mourinho bu soruya “Konuşursam başım belaya girer” yanıtını verdi. Bu ilgi çekici cevabı, UFC’nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve kısa süre içinde viral haline geldi. Paylaşım, UFC takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve beğeni ile yorum yağmuruna tutuldu.

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