Mourinho: “VAR Hakemi Garip Penaltı Verdi”

JOSE MOURINHO’NUN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4-2’lik Bodrum FK galibiyetinin ardından yapmış olduğu değerlendirmede, “Bu akşamki karşılaşmanın VAR hakemi yabancıydı, üstelik Portekizliydi, garip bir penaltı verdi” dedi. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK’ya karşı deplasmanda galip geldi. Maç sonrası basın toplantısında Mourinho, zaferlerinin önemini vurguladı.

MAÇIN HAKEMİ VE PENALTI OLAYLARI

Mourinho, takımının iyi bir performans sergilediğini belirtti. Ayrıca, “Bu akşamki maçın hakemlerinin Glasgow’daki olmaması bizim adımıza şanssızlıktı. Orada net penaltılarımız verilmedi. Bu akşam ise penaltılar verildi. İlk golü böyle yedik. İkinci yediğimiz golde ise skor 4-1’di. Yediğimiz 2 golün de dramatik olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANMA

Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Galatasaray ile yapacakları derbi için Pazar gününden itibaren hazırlıklara başlayacaklarını aktaran Mourinho, “Maçı yabancı hakemin yönetmesi konusunda benim fikrimin önemi yok, bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ben Türk değilim, ben yabancıyım. Buraya çalışmak için geldim. Bir şeyleri değiştiremeyeceğim. O yüzden yorum yapamıyorum. Çarşamba günü kupa maçı oynayacağız. Her şey o maçın sonunda belli olacak. İki takımın da ana hedefinin lig olduğunu biliyorum ama biz kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

MAÇIN ZORLUĞU VE GÜNDEM

Bodrum FK maçı sonrası, milli aradan döndükten sonra zorluk yaşadıklarını söyleyen Mourinho, “Yarın dinleneceğiz. Maç zorlu geçti. Çünkü milli aradan sonra cuma oynamak zordu. Fas Milli Takımı’nda forma giyen Amrabat ve Nesyri milli maçlarını salı günü gece yarısı oynadılar. Yorgunlar, yarın dinleneceğiz, pazar günü çalışacağız. Şampiyonluk şansımız ise sürüyor. Ancak yüzde veremem. Sezon başından beri gördüğümüz bir yatkınlık var, rüzgara karşı ilerliyoruz. Bizim için Trabzonspor maçını kazanmak çok önemli olacak. Çünkü Galatasaray’ın bay haftası olacak” dedi.