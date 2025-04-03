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Mourinho ve Buruk Arasında Gerilim Yaşandı

MAÇ SONRASI TARTIŞMALAR

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın Kadıköy’de karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrasında, 2-1’lik skorla mağlup olan Jose Mourinho, Okan Buruk’la arasında yaşanan bir fiziksel müdahale ile gündem oldu. Mourinho, Buruk’un burnunu sıkarak onu yere düşürdü. Bu olay, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekti.

TEKNİK ADAMLAR ARASINDA YAŞANAN DİYALOG

Olayın öncesinde, iki teknik adam arasında bir diyalog yaşandı. TV100’den Ersin Düzen’in aktardığına göre, maç bittikten sonra Mourinho, hakemlerle konuşmaya başladı. Okan Buruk da hemen ardından hakemlere yaklaşarak onları tebrik etti. Mourinho’nun hakem performansını eleştirmesi üzerine Buruk, “Very good Referee” diyerek “İyi bir hakem performansı” ifadesini kullandı. Ardından Mourinho, Okan Buruk’un arkasından yürüyerek burnunu sıkarak onu yere düşürdü.

BURUK’UN TEPKİSİ VE SONUÇLAR

Okan Buruk, İrfan Can Kahveci’nin yardımıyla ayağa kalktıktan sonra oldukça sinirlendi ve Mourinho’yu sahada aradı. Deneyimli teknik adam, durumu yatıştırmaya çalışırken, Mourinho da hakem Cihan Aydın’dan kırmızı kart görerek tünele doğru yöneldi.

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