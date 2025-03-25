Mourinho ve Morais İlk Kez Rakip Olacak

İKİ PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖRÜN RAKİP OLDUĞU ANLAR

Uzun süre beraber görev yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Bodrum FK’nın teknik direktörü Jose Morais, ilk kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’deki bu heyecan verici maçta, milli aranın ardından Bodrum Futbol Kulübü, evinde Fenerbahçe ile mücadele edecek. Morais, uzun yıllar birlikte çalıştığı bu dünyaca ünlü teknik adama rakip halinde çıkıyor.

BAŞARILI GEÇMİŞE SAHİP İKİ İSİM

İki teknik adam, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde birlikte çalışarak büyük başarılara imza attı. Jose Morais, teknik kariyerine Benfica’nın genç takımıyla başladı ve ardından Porto’da Mourinho ile birlikte görev aldı. Mourinho, 23 Ocak 2002’de Porto’nun başına geçtiğinde, Morais asistan olarak ekibin bir parçası oldu. O sezon Porto, Portekiz lig şampiyonluğunu kazanarak UEFA Kupası’nı elde etti. Morais, 2009’da Mourinho’nun yardımcısı olarak Inter’e katıldı ve bu ikili, Inter ile büyük başarılar elde etti. Inter, 2009-2010 sezonunda Serie A ve İtalya Kupası’nda şampiyonluk yaşarken, Şampiyonlar Ligi’nde de tarihi bir zafer kazanarak 38 yıl sonra Avrupa kupası elde etti.

İNGİLTERE YILLARI VE BODRUM FK’YA TRANSFER

Bu ikili, sonraki sezonda Real Madrid’e imza attı ve burada bir kez La Liga şampiyonluğu kazandı. 2013-2014 sezonunda Chelsea’ye dönen Mourinho, Morais ile birlikte Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmayı başardı. Morais, daha sonra Mourinho ile yollarını ayırarak teknik direktörlük kariyerine başladı. Suudi Arabistan’daki Eş Şebab takımında görev aldıktan sonra, 2016 yılında Türkiye’ye dönerek Antalyaspor’un başına geçti. 9 yıllık aradan sonra Türkiye’ye dönen Morais, Bodrum FK’ya transfer olduktan sonra ekibiyle başarılı bir performans sergiledi ve 22’nci hafta sonunda Volkan Demirel’in yerine gelerek, Süper Lig’de 6 galibiyet ve 1 beraberlik ile tahmin edilenden daha fazlasını başardı. Morais yönetimindeki Bodrum FK, savunma performansıyla dikkat çekerek gol yemeden 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Küme düşme hattından çıkarak Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Ege ekibi, Morais ile birlikte önemli bir gelişim kaydetti.