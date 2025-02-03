Mourinho’ya Eleştiri: ‘Sezon Gidiyor’ Açıklaması

FENERBAHÇE’NİN ÖNEMLİ GALİBİYETİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında oynadığı karşılaşmada, Çaykur Rizespor’u 3-2 yenerek Galatasaray’ı takip etmeye devam etti. Bu maçta Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüş gösterdi. Maç boyunca Fenerbahçe’nin iki golü iptal edildi ve dört topu direğe takıldı. Çaykur Rizespor ise 9 kişi ile maçı tamamladı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 49’a çıkarırken, Çaykur Rizespor 28 puanda kaldı. Fenerbahçe, gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor da Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.

NIHAT KAHVECİ’DEN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Mücadele sonrası Nihat Kahveci, Kontraspor’da yaptığı değerlendirmelerde dikkat çekici ifadeler kullandı. Kahveci, “Bugün ‘Puanı kaybettik’ oyunuydu Fenerbahçe’nin oyunu. Kostic – İrfan Can değişikliği belki bir şey kazandırmadı ama hoca ‘Sezon gidiyor’ dedi. 10 tane değiştirme imkanı olsa 10 tane forvetle oynayacaktı. Esasında çok risk aldı” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Mourinho’nun katkısını bana anlatın” sözleriyle teknik direktörü eleştirdi.

TALISCA’NIN PERFORMANSI

Kahveci, Talisca’nın maçtaki performansını da değerlendirdi. “Talisca eşittir gol. Tam Talisca’lık maçtı. Kalitesini de gösterdi bence. Bir de hatlar arasına girdiğini gördüm” dedi. Bununla birlikte, Fenerbahçe’nin uzun toplarla oynamaması gerektiğini; orta sahaların daha etkin olması gerektiğini belirtti.

PENALTI POZİSYONLARI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Olawoyin ve Skriniar arasındaki pozisyonla ilgili de değerlendirmede bulunan Kahveci, “Fenerbahçe’nin kazandığı penaltının sebebi, Olawoyin’in hiç topa bakmaması ve Skriniar’ı engellemesi olabilir. Bana göre bu penaltı ağır karar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hakemin pozisyonlara bakışı hakkında da eleştirilerde bulundu.

MOURINHO’NUN TACTİKSEL YAKLAŞIMI

Kahveci, Mourinho’nun maçta gol atma imkanı olan oyuncuları oyuna soktuğunu belirtti. “Maç sırasında şunu düşündü Mourinho. 4 tane transfer indirmişim daha yeni, Rize’yle berabere kalamam düşüncesiyle gördüğü herkesi sahaya attı” diyerek, Mourinho’nun agresif yaklaşımının altını çizdi.