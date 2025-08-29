Mourinho’ya, Fenerbahçe’den Ayrılık Gerçekleşti

Ayrılık GÜNDEME DAMGA VURDU

Fenerbahçe’de önemli bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Mourinho, günün erken saatlerinde Beşiktaş’taki otelinden çıkarak Samandıra’daki tesislere geldi. Antrenmanı için gerekli kıyafetlerini giyen Portekizli teknik adam, saha hazırlıklarını yaparken saat 10.30’da resmi olarak fesih açıklamasını aldı.

Kriz SONRASI HAMLE

Son dönemde, Mourinho’nun Başkan Ali Koç’u hiçe sayması ve açıklamalarında suçlayıcı bir dil kullanması dikkat çekiyordu. Bu kriz sonrası Ali Koç, gerekli hamleyi geciktirmedi ve Mourinho’nun görevine son verildi. Fesih kararını antrenman sahasına çıktıktan sonra öğrenmesi ise büyük bir yankı uyandırdı. Haberi aldıktan sonrasında tesisleri terk eden deneyimli teknik adam için “Ali Koç’un intikamı acı oldu” yorumları gündeme geldi.

Yardımcılar VE DEĞİŞİM

Jose Mourinho, kulübün resmi açıklamasını kontrol ettikten sonra sessiz bir şekilde ve donuk bir yüz ifadesiyle antrenman sahasını terk etti. Aynı zamanda, yardımcıları da antrenmanı yarıda bırakarak tesislerden ayrıldı. Fenerbahçe’de antrenmanın kontrolünü aceleyle Zeki Murat Göle aldı. futbolcular, antrenman sırasında ısınma ve 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Göle’nin önümüzdeki maçta Gençlerbirliği karşısında teknik direktör olarak görev alması bekleniyor.