“Mourinho’ya Tepki: Gelmeseydin Daha İyi”

MAÇIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Trabzonspor’un eski başkanı Sadri Şener, son oynanan Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Radyospor’da Özgür Sancar’ın programına konuk olan Şener, hakem Oğuzhan Çakır’ın derbide görev almasını eleştirdi. “Çok genç bir hakemin bu maça verilmesi çok yanlış. Bugün 25 yaşındaki bir mühendisi, doktoru, TV yorumcusunu önemli bir pozisyonda şirkette alamazsınız, tecrübe kazanmasını söylersiniz. Genç hakemi de herkesin önüne attılar. Bu yanlış. Hatta Atilla Karaoğlan sahada olsaydı, o VAR merkezinde olsaydı daha iyi olurdu. 25 yaşındaki hakemin, bu maça verilmesi gerçekten çok büyük hataydı” dedi.

FUTBOLCU TRANSFERLERİNE ELEŞTİRİ

Trabzonspor’un mevcut durumu hakkında da konuşan Şener, “Bizim takım, iyi takım değil. 14’e yakın futbolcu transfer edilmiş. 7 tane doğru dürüst futbolcu alınsaydı daha iyi olurdu. Umarım düzelir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın Fenerbahçe’ye karşı aldıkları mağlubiyet sonrası kullandığı “Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk” ifadelerine de yanıt veren Şener, “Saha dışındaki federasyona söylüyor. Hakem komitesi, çok bilgili insanlardan değil. Federasyon değişik bir yer oldu” ifadelerini kullandı.

SEÇİM HAZIRLIKLARI

Trabzonspor’daki yaklaşan kongreye dair yorum yapan Şener, “Ertuğrul Doğan, ciddi paralar harcadı diyorlar ama ne kadar para harcarsan harca, gol lazım başarı lazım. Ali Koç mesela. Ertuğrul Doğan aday olma hakkı var, ama diğer adaylar da var diyorlar. Hacıkerimoğlu ismi geçiyor. Seçimde destekleyecek adayım şu anlık yok” şeklinde konuştu.

HAKEMLERİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Türk futbolu içindeki yapıyı sorun olarak değerlendirmesine de değinen Şener, “Yapıyı bilemiyorum. Ama 25 yaşındaki hakemi atarsan bu olmaz. Bu maça çıkmaz. Hakem futbolcudan büyük olsun ki futbolcu çekinsin. Teknik direktör yaşça tecrübeli olsun ki futbolcu söz dinlesin. Mesela Fatih Terim’e kimse bir şey diyebilir mi?” ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM TARTIŞMASI

Yerli hakemlerin ön planda tutulması gerektiğine inanan Şener, yabancı hakemlerin Süper Lig’de yer almasına karşı çıktığını belirtti. “Yabancı hakem olmaz. Kendi hakemlerimiz olsun, niye başkaları olsun. Yabancı hakem gelsin ama yetiştirmeye gelsin. Maçlara yerli hakem atanmalı” şeklinde konuştu.

JOSE MOURINHO’YA YANIT

Son olarak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun maç sonrası “Böyle olduğunu bilseydim, Fenerbahçe’ye gelmezdim” sözlerini de eleştiren Şener, “Gelmeseydin. Mourinho, kendini çok önemli biri zannediyor. İtalya’da kalsaydı. Çok şımarık. Oynattığı futbol ortada. İşine baksın” dedi.