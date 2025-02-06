Mourinho’yu Eleştirdi: Cengiz Ve Amrabat Kopmuş

FENERBAHÇE, ERZURUMSPOR’U EZDİ GEÇTİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında, konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 5-0’la mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam ediyor. Maç sonrası, Jose Mourinho’nun oyun planı ve bazı oyuncular eleştiri konusu oldu. Fenerbahçe, Ülker Stadı’ndaki bu müsabakada ilk yarıyı Talisca’nın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise Cenk Tosun 55. dakikada penaltıdan gol atarken, Mert Hakan Yandaş 78. dakikada, Youssef En-Nesyri ise 81 ve 89. dakikalarda fileleri havalandırarak skoru belirledi. Fenerbahçe böylece puanını 6’ya yükseltip çeyrek finale yükselmek için avantaj elde etti.

BASIN YORUMLARINI DEĞERLENDİRİYOR

Spor yazarları, Fenerbahçe’nin 5-0’lık galibiyetini çeşitli şekillerde değerlendirdi. Gürcan Bilgiç, Mourinho’nun “üçlü” düzeninden vazgeçmemesini eleştirerek, “Ne zaman ki oyuna sokacak stoperi kalmadı, dörtlüye dönüp, yine iki gol buldular” diyerek takımın geliştirilmesi gereken bir durum olduğunu vurguladı. Mert Hakan’ın performansına dikkat çeken Bilgiç, “Talisca gelip, sihirli sol ayağını devreye sokuyor” dedi.

İlker Yağcıoğlu ise, “Cengiz yine beklentilerin altında kalırken” ifadesiyle oyuncunun durumu hakkında konuştu. Mert Hakan’ın gösterdiği iyi performansa da dikkat çeken Yağcıoğlu, Fenerbahçe’nin iki de iki yaparak iddialı olduğunu vurguladı.

MOURINHO’NUN OYUN PLANI ELEŞTİRİLİYOR

Emre Bol, Mourinho’nun Türkiye Kupası maçlarını değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Talisca ve Skriniar’ın maç eksikliklerinin göze çarptığını ifade ederek, “Bu geçiş döneminde Talisca’nın form tutması biraz süre alacak gibi görünüyor” şeklinde değerlendirmelerini sürdürdü. Engin Verel de Cengiz Ünder hakkında yorum yaparak, “Cengiz, oynadığı takımlarda teknik direktörün kozuyken” dedi ve oyuncunun kendisini sorgulaması gerektiğini belirtti.

Faik Çetiner ise Mourinho’nun daha önceki hatalarını eleştirerek, “Mourinho’nun saçmalıkları devam etti” ifadesini kullandı. Sakatlıkların yanı sıra bazı oyuncuların performansına da değinerek, Cengiz’in son dönemde takımın gerisinde kaldığını vurguladı. Tüm bu eleştiriler, Fenerbahçe’nin gelecekteki performansını nasıl etkileyeceği açısından önem taşıyor.