Moussa, Türkiye’de başarılı nakil oldu

HASTA ÇOCUĞA KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILDI

Lübnan’da bilgisayar mühendisi Radwan Rody (34) ile ev hanımı eşi Riham Rody (30), bir yıl önce dünyaya gelen oğulları Moussa’nın bağışıklık sisteminde ciddi bir sorun olduğunu öğrendi. Doktorlar, Moussa’nın sağlıklı bir şekilde yaşaması için 1 yaşına kadar kemik iliği nakli yapılması gerektiğini belirtti. Aile, tek çocukları olan Moussa için uygun bir verici bulmak amacıyla çabalara başladı. Ancak, Lübnan, çevre ülkeler ve Avrupa’da yapılan taramalara rağmen uygun bir verici bulunamadı. Oğullarının hızla sağlığına kavuşması için zamanla yarışan aile, sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye yönelmeye karar verdi.

TÜRKİYE’DE UYGUN VERİCİ BULUNDU

Şubat ayında Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) üzerinden uygun bir verici tespit edildi. İzmir Şehir Hastanesi’nden olumlu yanıt alan Rody ailesi, Türkiye’ye geldi. Moussa, 1 ay önce Doç. Dr. Salih Gözmen, Dr. Neryal Tahta ve hemşire Nimet Gemalmaz’dan oluşan bir ekip tarafından operasyon geçirildi. 2 saat süren başarılı ameliyatın ardından Moussa, 1 aylık takip sürecinin ardından taburcu edildi.

NAKİL SÜRECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Nakil süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Salih Gözmen, “Hastamız ağır bağışıklık yetmezliği yaşayan bir çocuktu. Ülkesinde tedaviye başlanmış fakat verici bulunamadığı için nakil gerçekleştirilememişti. Şubat ayında TÜRKKÖK üzerinden uygun verici bulunmasıyla birlikte tetkikler sonrası hastayı kabul ettik ve mayıs başında nakli gerçekleştirdik. Süreç başarılı geçti, hastamız sağlıkla ülkesine dönebilir” dedi. Dr. Gözmen, Türkiye’nin kemik iliği naklinde bölge açısından avantajlı bir konumda olduğuna dikkat çekti ve “TÜRKKÖK ilk kurulduğunda hiç vericisi yoktu. Şu an TÜRKKÖK’te yaklaşık 1 milyon verici var. Bu hem Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmesi hem de Türk insanının insani hassasiyeti sayesinde mümkün oldu. Başka ülkelerde gerçekleştirilemeyen bir tedavinin ülkemizde yapılabiliyor olması bizim için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.

AİLENİN TEŞEKKÜRLERİ

Baba Radwan Rody ise, “Oğlumuzun hastalığı doğumdan kısa süre sonra anlaşıldı. Lübnan ve Avrupa’da uzun süre verici aradık ancak bulamadık. Türkiye’ye başvurduk ve bize verici bulunduğu haberini aldık. Ameliyat çok başarılı geçti. Tüm ekibe minnettarız” dedi. Anne Riham Rody, “Burada herkes bizimle çok ilgilendi, bize büyük destek sağladılar. Türkiye’de geçirdiğimiz zamanları herkese anlatıyorum. Herkese burayı gönül rahatlığıyla öneriyorum” diye belirtti.