Mozambik’te Cami İnşası İsa Yumlu’yla Tamamlanacak

MADDI YETERSİZLİKLERİ GİDERİYOR

Güneydoğu Afrika’da yer alan Mozambik’in Tete eyaletindeki caminin inşası, maddi yetersizlikler yüzünden tam 12 yıldır sürüyor. Bu projenin tamamlanması, Diyarbakırlı iş insanı İsa Yumlu’nun bağışları ile mümkün olacak. Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) kurban kesimi ve dağıtımı programı kapsamında bölgeye giden Yumlu, Caunje bölgesinde yer alan Masjid Alkhaleel Camisi’ni de ziyaret etti. Yetkililerden, caminin tamamlanamadığı bilgisini alan Yumlu, caminin iç ve dış yapısındaki eksikliklerin giderilmesi için bağışta bulunma kararı aldı.

Yaklaşık bin metrekare kapalı alana sahip cami, yapının tamamlanmasıyla 1200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir mekan haline gelecek. Yumlu, caminin bölge halkı için önemini vurguladı. “Caminin imamına eksiklikler için yardımcı olmak istediğimizi söyledik. Cami inşaatının daha kısa sürede tamamlanması için neler yapılabileceğini sorduk” diyen Yumlu, ihtiyaçları öğrendiğinde destek olacaklarını ifade etti. Ayrıca, imamın bölgede daha önce hiç Müslüman olmayan insanlarla yaptığı davet çalışmalarını duyduğunda etkilendiğini belirtti.

EĞİTİM MERKEZİ DE OLACAK

Masjid Alkhaleel Camisi’nin İmamı Şeyh Muhammed Yusuf, caminin İslam’ın yayılması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Bölge halkının İslam ile tanışma sürecini anlatan Yusuf, “Burası daha önce İslam’la hiç tanışmamış bir bölgeydi. Davet çalışmalarına başladık ve insanlar yavaş yavaş Müslüman olmaya başladı” şeklinde konuştu. Yusuf, caminin sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda eğitim merkezi olacağını da vurguladı. Hafızlık eğitimi verdiklerini belirten Yusuf, maddi sıkıntılardan dolayı işleri durdurmak zorunda kaldıklarını, İsa Yumlu’nun desteği sayesinde yeniden inşaata başlayabileceklerini sözlerine ekledi.