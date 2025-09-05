Mozambikli Suç Örgütü Elebaşı Öldü

ANTONIO FRANCISCO MACAMAMO’NUN ÖLDÜRÜLMESİ

Mozambikli suç örgütü lideri Antonio Francisco Macamamo, Güney Afrika polisinin Johannesburg şehrinde gerçekleştirdiği bir operasyon sırasında hayatını kaybetti. Güney Afrika Polis Hizmetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, fidye için adam kaçıran bir suç örgütünün başında bulunan Macamamo’nun Kempton Park bölgesinde düzenlenen operasyonda polisle çatışmaya girdiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda Macamamo’nun örgütü tarafından fidye için kaçırılan bir Güney Afrikalı iş insanının da kurtarıldığı ifade edildi.

SUÇLARI VE LAKABI HAKKINDA BİLGİLER

“Dolar Adam” olarak bilinen suç liderinin, Mozambik ve Güney Afrika’da birçok adam kaçırma, soygun ve araç hırsızlığı gibi eylemlerde bulunduğu aktarıldı. Macamamo’nun her iki ülkede de aranan bir suçlu olduğu vurgulandı. Ayrıca, Güney Afrika basınında yer alan haberlerde, ünlü suç örgütü liderinin lakabını, talep ettiği fidyelerin ABD doları cinsinden ödenmesini istemesinden aldığı bilgisi paylaşıldı. Daily Maverick gazetesinin resmi verilere dayandırdığı rapora göre, Güney Afrika’da geçen yıl her gün ortalama 50 kaçırılma vakası kaydedildi.