Ms Hastalığında Erken Tedavi Önemlidir

MULTIPLE SKLEROZ HASTALIĞINDA ERKEN TEDAVİNİN ÖNEMİ

Bursa Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özden Kamışlı, Multiple Skleroz (MS) hastalığında tedaviye erken aşamalarda başlanmasının, hastaların günlük yaşam kalitelerini koruduğunu aktarıyor. Kamışlı, 30 Mayıs Dünya MS Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, MS’in bağışıklık sisteminin sinir sistemine müdahalesiyle gelişen kronik bir hastalık olduğunu belirtiyor. Dünyada yaklaşık 2,8 milyon MS hastası bulunuyor. Bu hastalık, genellikle 20 ila 40 yaş arasındaki bireyleri etkiliyor, ancak çocukluk döneminde ya da ileri yaşta da görülmesi mümkün.

KADINLARDA GÖRÜLME SIKLIĞI

Prof. Dr. Kamışlı, MS hastalığının kadınlarda görülme sıklığının erkeklere göre 1,5 kat fazla olduğunu aktarıyor. MS hastalarının doktorlara çeşitli şikayetlerle başvurduğunu ifade eden Kamışlı, bu şikayetlerin arasında “görme bozukluğu, kol ve bacakta kuvvetsizlik, uyuşmalar, dengesizlik, yürüme bozukluğu, idrar problemleri veya aşırı yorgunluk ve halsizlik hali” bulunduğunu belirtiyor. MS, ataklarla seyredebildiği gibi, en sık görülen formunda birdenbire şikayetler ortaya çıkıyor ve zamanla azalabiliyor veya kaybolabiliyor. Ayrıca, “progresif” olarak adlandırılan ilerleyici bir formu da mevcut, bu formda hastalık yavaş yavaş ilerliyor.

TANIDA VE TEDAVİDE ERKEN MÜDAHALE

MS’in her hastada farklı bir seyir izlediğini aktaran Kamışlı, bu nedenle tek tip MS hastalığından bahsetmenin mümkün olmadığını vurguluyor. Hastalığın tanısının ne kadar erken konulursa ve tedaviye ne kadar erken başlanırsa, hastaların günlük yaşantılarında aktif ve üretken olmalarının o kadar kolaylaştığını belirtiyor. Kamışlı, “Günümüzde MS ile ilgili birçok gelişme oldu ve tedavi seçenekleri arttı. MS merkezlerinde hastalar bu tedavi seçeneklerine ulaşabiliyor. Doğru tanı, düzenli takip ve uygun tedavi, hastalarımız için oldukça önemli” ifadelerini kullanıyor.