MSB: 10 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olan 10 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.