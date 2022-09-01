MSB: 2 PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor. Hain terör örgütü PKK/YPG ile mücadele tüm hızıyla devam ederken teröristler, operasyonlarla tek tek etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan PKK/YPG’li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.