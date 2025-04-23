Msb, 22 Nisan’da Şehit Oldu

ŞEHİT ATEŞİ

Milli Savunma Bakanlığı, 22 Nisan’da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü üyelerinin gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

KAHRAMAN ŞEHİDİMİZİN SON DURUMU

Bakanlık açıklamasında, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Nisan’da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan’da şehit olmuştur” denildi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Bu üzücü olay sonucunda hayatını kaybeden şehit için Allah’tan rahmet dileyen bakanlık, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve asil millete başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.