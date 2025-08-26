MsB, 27 Haftalık Gebeyi Hakkari’den Ulaştı

ACİL SEVK GEREKEN HASTA

Milli Savunma Bakanlığı, acil olarak sevki gereken 27 haftalık hamile bir kadının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterle Hakkari Şemdinli’den Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşımını sağladığı bilgisini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şemdinli Devlet Hastanesi’nde bulunan 27 haftalık gebe vatandaşımızın erken doğum riski nedeniyle acil sevki gerekli görüldü.” ifadeleri yer aldı.

HELKİPTER İLE TAŞIMA OPERASYONU

Açıklamada, “TSK’ya ait helikopterimiz, 25 Ağustos 2025’te Derecik’ten havalanarak Şemdinli’den aldığı vatandaşımızı kısa sürede Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başarıyla ulaştırdı.” denildi. Bakanlık, “Aziz milletimizin her ferdine sağlık ve huzur diliyoruz” şeklindeki dilekleriyle açıklamasını sonlandırdı.